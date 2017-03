Obras e testes afetam circulação das linhas 15-prata e 4-amarela do Metrô

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As linhas 15-prata e 4-amarela do Metrô têm alteração na circulação dos trens para a realização de testes e obras, neste domingo (26). As estações Vila Prudente e Oratório da linha 15-prata do Metrô ficam fechadas até às 16h deste domingo (26) para que sejam feitos testes no sistema de controle dos trens. Durante a interdição, os usuários poderão usar ônibus gratuitos do sistema Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência), que circularão no trecho interditado. Em fevereiro, as estações também ficaram ao menos duas vezes fechadas para a realização do mesmo teste. As estações Luz e República da linha 4-amarela, operada pela concessionária ViaQuatro, ficarão fechadas neste domingo devido a obras na futura estação Higienópolis-Mackenzie. Com isso, quem utiliza a linha gastará mais tempo no deslocamento. Os passageiros que entrarem nas estações Butantã, Pinheiros, Faria Lima e Fradique Coutinho com destino às estações República e Luz devem desembarcar na Paulista e seguir viagem usando a integração com a linha 2-verde. Na estação Luz, os passageiros podem utilizar a integração com a linha 1-azul do Metrô. Já aqueles que estiverem na República podem fazer a transferência para a linha 3-vermelha e prosseguir a viagem pelo sistema. As estações República (Linha 3-Vermelha) e Luz (Linha 1-Azul) do Metrô funcionam normalmente neste domingo.