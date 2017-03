Sabores de Curitiba começa dia 27 com aula-show

(foto: Joel Rocha/SMCS)

Para comemorar os 324 anos de Curitiba, a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento preparou uma programação especial,- Sabores de Curitiba, que vai acontecer de 27 de março a 8 de abril. A ação com aulas-shows gratuitas de chefs de cozinha renomados em estabelecimentos da Prefeitura; Armazéns da Família, Sacolões da Família e Nossa Feira com preços especiais; cardápio de Restaurante Popular assinado por cozinheiro famoso e o lançamento do projeto Horta do Chef, de melhoria da renda de agricultores urbanos.

