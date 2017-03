Paraná pode ter alta no consumo

A liberação dos saques das contas inativas do FGTS influenciou positivamente a intenção de consumo dos paranaenses. O indicador de Intenção de Consumo das Famílias (ICF), elaborado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e divulgado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR), está em 95 pontos neste mês e registrou alta de 0,7% com relação a fevereiro e aumento de 7,1% na comparação com março de 2016.

Os paranaenses avaliam que a Renda Familiar está 2,2% melhor do que em fevereiro. Na comparação anual houve elevação de 1%. Já o indicador Acesso ao Crédito apresentou melhora tanto na variação mensal, com alta de 2,2%, quanto no comparativo anual, com aumento de 7,4%.