'Não sou motorista de táxi ou de Uber', afirma Doria após errar bairro de SP

FABRÍCIO LOBEL SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito João Doria (PSDB) afirmou, na noite deste domingo (26), que não é "motorista de táxi ou de Uber" ao justificar uma gafe cometida mais cedo. O tucano havia dito, em vídeo publicado em suas redes sociais, que a Lapa, tradicional bairro da zona oeste de São Paulo, ficava na zona norte da cidade. "Eu não sou motorista de táxi ou de Uber. Um pequeno equívoco não é pra se chatear. A questão é que eu fui à Lapa entregar serviço, trabalho. Acordei cedo. Todo mundo erra. Quem não erra? É que você tem um lado do rio a zona norte, atravessa o rio e já é a zona oeste", disse Doria em evento no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (Grande SP). A gravação foi feita para divulgar mais uma ação do programa Mutirão Mário Covas - Calçada Nova. "São 9h03 e em dez minutos saímos para o Calçada Nova", diz o prefeito sentado em uma mesa de café da manhã ao lado da mulher, a artista plástica Bia Doria. "O mutirão será feito no bairro da Lapa, na zona norte da capital de São Paulo", completa Doria, confundindo a região. Na eleição municipal, o tucano chegou a ser acusado por adversários de não conhecer a cidade. Entre os críticos, o ex-prefeito Fernando Haddad (PT) e o ex-tucano Andrea Matarazzo, vice de Marta Suplicy. Haddad, porém, também já confundiu os bairros Itaim Paulista e Itaim Bibi. Em novembro de 2011, o ex-prefeito chamou o Itaim Paulista, bairro da periferia de São Paulo, de Itaim Bibi, endereço nobre que fica do outro lado da cidade. A gafe de Doria teve repercussão em redes sociais. Nos comentários na página do prefeito, algumas pessoas apontaram o erro. "Top, Doria. Mas Lapa é na zona oeste, ok?", escreveu Adriano Mecenas Santos. "Lapa = zona oeste", comentou Gustavo Celas De Souza Oliveira. A maioria das manifestações, porém, parabenizava o tucano pelo "pique de trabalhar em pleno domingo". Outros usuários do Facebook também fizeram brincadeiras com o casal. O vídeo termina com Doria brincando com os cachorros, se despedindo de Bia com um beijo e entrando no carro.