Atenção motoristas: obras levam lentidão ao Batel e bairros da cidade

Nesta manhã de segunda-feira, 27, o trânsito de Curitiba apresenta pontos de lentidão em vários pontos da cidade. No Batel, os serviços de manutenção de galerias deixarão o tráfego lento, das nove e meia às cinco e meia da tarde. Os trabalhos se concentam em frente ao número 634 da Rua Júlia Wanderley, perto do cruzamento com Alameda Presidente Taunay.

No Centro, durante todo o período da manhã, equipes da Prefeitura fazem a limpeza do monolito da estátua que fica no encontro da Rua Barão do Serro Azul com a Travessa Nestor de Castro, nos fundos da Catedral. O tráfego será parcialmente bloqueado, por questões de segurança. Quem vem do Centro Cívico em direção ao centro, evita a lentidão no local ao desviar pelas ruas Presidente Carlos Cavalcanti, Trajano Reis, Praça Garibaldi e Alameda Doutor Muricy.

Ainda no Centro, até à uma hora da tarde, semáforos ficam desligados, para manutenção, na esquina da Avenida Sete de Setembro com Rua Doutor Faivre. Agentes de trânsito estão no local.

Até o fim da manhã, e da uma às cinco horas da tarde, no Bairro Alto, obras de corte de laços em frente ao número 1.150 da Rua Alberico Flores Bueno. Tráfego lento na região.

A Rua Governador Agamenon Magalhães Magalhães, no Cajuru, tem alteração de sentido de tráfego no trecho enre a Rua Nicolau Gulbino e a Avenida Victor Ferreira do Amaral. Motoristas devem redobrar a atenção e seguir as instruções dos agentes de trânsito, que estão no local até às nove horas da noite. Ao longo da Rua Governador Agamenon Magalhães, os agentes estão no cruzamento com as ruas Engenheiro Antônio Batista Ribas; Octávio Schiavon; Carlos Coelho Júnior e Engenheiro Alberto Monteiro de Carvalho.

No Cascatinha, até às 12h, a barraca do Programa Direto da Roça e do Mar está instalada na esquina das ruas Ermelino Ribas e Olímpio Trombini. É onde produtores vendem hortigranjeiros e pescados, sem intemediários, a preços convidativos. Motoristas devem reduzir a velocidade para evitar atropelamentos no cruzamento.