Polícia Científica do Paraná divulga gabarito das provas de domingo. Confira

A Polícia Científica do Estado do Paraná divulgou nesta segunda-feira os gabaritos preliminares das provas de seu concurso público. O certame aberto pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Estado tem 54 vagas em funções com exigência de escolaridade média, técnica ou superior para o ingresso no Quadro Próprio dos Peritos Oficiais (QPPO) do Estado.

Confira o Gabarito Aqui (Nível Médio)

Confira o Gabarito Aqui (Nível Superior)

Aproximadamente 22 mil candidatos se inscreveram no certame, que oferece 31 vagas para Médico Legista, 13 vagas para Perito Criminal, uma vaga para Odontolegista, uma vaga para Químico Legal e Toxicologista, seis vagas para Auxiliar de Necropsia e uma vaga para Auxiliar de Perícia. Os salários dos cargos serão de R$ 3.163,35 para nível médio ou técnico e de R$ 9.264,57 para nível superior, por jornada de trabalho de 40 horas semanais.

As provas que aconteceram no domingo tiveram 35 questões de Conhecimentos Gerais e outras 35 de Conhecimentos Específicos, valendo 90 pontos. Houve ainda prova discursiva de até 25 linhas, aplicada a todas as funções.