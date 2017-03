Exército fiscaliza explosivos no Paraná e Santa Catarina

(foto: Divulgação)

O Exército Brasileiro, por meio do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 5ª Região Militar (SFPC/5), desencadeará a Operação Rastilho III, que tem como objetivo intensificar as atividades de fiscalização de explosivos e produtos correlatos. A ação ocorre no Paraná e em Santa Catarina e em mais 11 estados do território nacional, de forma interagências, com a participação e diversas agências civis e militares.

