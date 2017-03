PF deflagra operação contra tráfico internacional de drogas em seis Estados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal realiza nesta terça-feira (28) uma operação para desarticular uma organização criminosa de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro em seis Estados brasileiros. Batizada de "All In", a operação cumpre 50 mandados judiciais, sendo 18 de prisão cautelar, 25 de busca e apreensão e sete de condução coercitiva (quando a pessoa é conduzida para prestar depoimento). A operação acontece em 14 cidades nos Estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais. Cerca de 150 policiais participam da ação. Segundo a PF, os criminosos teriam R$ 7,5 milhões em patrimônio, que inclui seis aeronaves, cinco imóveis -sendo um aeródromo localizado na área rural de Corumbá (MS)- e 35 carros adquiridos por meio de práticas criminosas. Além disso, a polícia também bloqueou dinheiro de 68 contas correntes. A investigação da PF aponta que as drogas entravam no Brasil por aeronaves e, depois, elas eram distribuídas por via terrestre para a região Sudeste do país. Durante a investigação, a polícia também prendeu três integrantes do grupo transportando 800 quilos de cocaína -vinda da Bolívia. A operação foi batizada de "All In", que é uma jogada típica do pôquer em que o jogador aposta todas as suas fichas em uma mão de cartas, em alusão à forma impetuosa com que os criminosos agiam, arriscando-se no transporte de grandes carregamentos de entorpecentes.