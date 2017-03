Curitiba terá o seu primeiro Record Store Day

(foto: Divulgação)

Para comemorar os cinco anos da Nova Garagem, a Feira Vinil Vivo realizará o 1º Record Store Day Curitiba que será, como manda a tradição, no terceiro sábado do mês de abril (22/04). O encontro terá expositores de São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Paraná, além de opções de cervejas, food truck e sobremesas colombianas.

A história nos conta que o Record Store Day nasceu em 2007 como una celebração da cultura protagonizada pelas diversas lojas de discos independentes dos Estados Unidos e hoje já abrange o mundo todo. A principal característica do Record Sore Day é a avalanche de novidades e o grande número de discos em promoções - justamente para dar opções aos apreciadores da boa música. Inúmeros lançamentos de álbuns, EPs e bootlegs, feitos no exterior serão novidades nesta primeira edição curitibana.

Evento fortalece o mercado dos discos

Um dos participantes do Record Store Day Curitiba é Andye Iore, jornalista e idealizador do Clube do Vinil de Maringá. Andye explica que não existe a tão aclamada 'volta do vinil', pois ele sempre esteve por aí:

"No Brasil as fábricas fecharam, mas nos Estados Unidos e na Europa o vinil continuou sendo produzido e vendido todos esses anos. Portanto, o vinil não acabou e voltou. Os colecionadores brasileiros continuaram comprando discos. Só o mercado comercial que parou e está se restabelecendo aos poucos. Atualmente há duas fábricas de discos no Brasil, uma no Rio de Janeiro e outra em São Paulo, que não conseguem atender a demanda das lojas e colecionadores." explica o jornalista que participará do evento em Curitiba.

Se em Curitiba esta será a primeira edição no formato Record Store Day, no Paraná o evento não é uma novidade. Andye já está indo para a terceira edição independente do Record Store Day na cidade de Maringá e marcará presença na capital paranaense dia 22 de abril:

"Curitiba tem um status importante entre os colecionadores de discos e pela primeira vez terá um evento no mesmo dia do Record Store Day." completa o jornalista e agitador cultural.

Espaço do evento é uma verdadeira máquina do tempo

Além dos expositores convidados, quem comparecer ao evento poderá conferir também todo o acervo do Nova Garagem que comemora cinco anos de vida com inúmeros títulos de discos de vinil de todos os estilos musicais. O espaço é conhecido por possuir uma enorme a variada coleção de artigos vintages e retrôs para todos os gostos - desde mesas antigas totalmente trabalhadas até peças raras de decoração.

Record Store Day em Curitiba

A Feira Vinil Vivo reunirá no dia 22 de abril, no Nova Garagem, colecionadores do Paraná, de São Paulo, do Mato Grosso do Sul e de Santa Catarina com um amplo acervo de discos usados raros e lançamentos do mercado independente brasileiro - e claro, muitos discos importados que acabaram de sair no exterior.

Serviço

1º RECORD STORE DAY CURITIBA + Aniversário de cinco anos da Nova Garagem

Onde: Nova Garagem - Rua México, 808, Bacacheri, Curitiba.

Quando: 22 de abril, das 10h às 18h.

Entrada: Grátis