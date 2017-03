Ford Center lança o KA Trail em ritmo de aventura

O hatch aventureiro urbano cusa apartir de R$47.690 (foto: Divulgação)

A Ford Center está lançando o Ka Trail com maior altura em relação ao solo e acabamento exclusivo por fora e por dentro, ele chega Ford Center nos próximos dias com motor 1.0 de três cilindros e preço sugerido de R$ 47.690. O modelo receberá a opção 1.5 de quatro cilindros e 110 cv, com tabela de R$ 51.990.

Além de suspensão elevada e reforçada, o Ka Trail tem rodas de liga leve e pneus de uso misto de 15 polegadas, faixas esportivas nas laterais e traseira, rack de teto, molduras nas caixas de rodas, faróis de neblina, maçanetas e retrovisores na cor cinza Londres, apliques nos para-choques e lanternas traseiras fumê. A cabine vem com bancos especiais de couro sintético e tecido, pedais de alumínio, soleira protetora na porta e tapetes personalizados.Como os demais modelos da linha, a nova versão vem de série com ar-condicionado, direção elétrica, travas elétricas, vidros elétricos dianteiros, abertura elétrica do porta-malas e direção com ajuste de altura. Tem também som MyConnection com comando de voz e Bluetooth, compartimento para o celular no painel MyFord Dock, banco traseiro bipartido (60/40) e cinto de segurança de três pontos e apoio de cabeça para os cinco ocupantes.A primeira opção de motor é o 1.0 TiVCT Flex de três cilindros, de 85 cv. Outra é o 1.5 Sigma Flex, de 110 cv, ambos com a tecnologia eletrônica Easy Start que dispensa tanquinho adicional para partida rápida com etanol. Do ponto de vista de engenharia, o Ka Trail é um novo produto e não só um modelo com adaptações estéticas. Com a nova suspensão, ele entrega atributos reais de desempenho para uso fora de estrada leve. A altura do solo ampliada em 31 mm (para 200 mm) aumenta a sua capacidade de imersão e de superar obstáculos, junto com os pneus Pirelli ATR 185/65 R15, de uso misto – 50% em estrada e 50% fora de estrada –, que rodam bem tanto no asfalto como na lama.



As modificações na suspensão incluem novas molas e amortecedores dianteiros e traseiros, barra estabilizadora dianteira maior, eixo traseiro mais rígido e novos coxins do motor com amortecimento hidráulico. Os amortecedores cresceram em tamanho e carga para melhorar o isolamento de impactos e asperezas. Os freios ABS também foram recalibrados e recertificados, assim como a direção elétrica.

O interior do Ka Trail o centro do painel e o volante exibem apliques na cor prata. Os bancos são revestidos em couro sintético e tecido com apliques e pespontos em tons verdes e alaranjados. O tecido recebe um tratamento especial “soil repelent”, que repele água e sujeira para facilitar a conservação. Elásticos laterais coloridos e redes atrás dos bancos dianteiros aumentam as opções para o transporte de objetos.As soleiras das portas são protegidas por faixas pretas personalizadas com o logotipo Trail. Os pedais esportivos de alumínio com apliques de borracha são outro detalhe diferenciado. Os tapetes de borracha têm acabamento com pespontos na cor laranja.