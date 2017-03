Mac Demarco lança videoclipe de 'This Old Dog'. Confira

(foto: Divulgação)

Mac Demarco está prestes a lançar seu terceiro disco de estúdio. Intitulado 'This Old Dog', o cantor e compositor canadense já havia divulgado dois singles de seu novo trabalho, "My Old Man" e a faixa título do álbum que ganhou um videoclipe nesta quinta-feira (30).

O vídeo de 'This Old Dog' foi dirigido pelo próprio Mac Demarco, e foi rodado na em Los Angeles, onde o músico reside atualmente. Mais uma vez, Demarco dá seu toque de loucura ao clipe, que mostra pessoas com máscaras de cachorro.

Confira o videoclipe: