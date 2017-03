Homenagem da FPCG ao Graciosa Country Club

O presidente, Sakae Tamura, e o vice-presidente técnico, José Martins Bianeck estiveram presentes no Graciosa Country Club no último sábado, 25, para uma partida de golfe.

Aproveitaram a oportunidade para prestar homenagem ao clube em nome da Federação Paranaense e Catarinense de Golfe com uma placa comemorativa. A homenagem foi entregue ao presidente do Graciosa CC, Glaucio Bley Filho, e remete-se a inauguração do novo campo realizada na semana anterior, nos dias 17 e 18.

Esteve presente também o ex-presidente da FPCG e atual Diretor de Regras e Relações Internacionais da CBG Daniel Neves.

A FPCG parabeniza o clube pelo novo campo e deseja sucessos.

Ponta Grossa Golf Club realizou no último sábado seu II Torneio Interno Innovare

O campo do Ponta Grossa Golf Clube esteve movimentado no último sábado, 25. Golfistas se reuniram para participar do II Torneio Interno Innovare. A disputa aconteceu na modalidade stroke play, com shot gun às 8h30, após o jogo os participantes puderam desfrutar de um almoço de encerramento com a entrega dos prêmios.

O campeão Scratch foi o golfista Marcio Fernandes que finalizou com 75 gross. Na categoria com índex até 11,1 o primeiro lugar ficou com Tibiriça Messias com 72 net, e o segundo lugar para Walter Yadomi também com 72 net.

O golfista Leonardo Bernardi ficou com o primeiro lugar da categoria com índex de 11,2 a 17,5, ele finalizou com 74 net, assim como o segundo colocado, Carlos Koga.

Com índex acima de 17,6, o primeiro lugar foi para Mario Santino com 64 net, seguido por José Divalsir Gondaski com 68 net.

Na categoria única feminina, o primeiro lugar ficou com a golfista Ivone Namikawa com 72 net, a segunda colocada foi Janete Gondaski.

O clube também disponibilizou alguns prêmios especiais: Near pin, o qual Marcos Bernardi e Maria Cristina Bueno venceram; e também, longest drive, que ficou com Rafael Bernardi e Mariana Gondaski.

O evento contou com o apoio das seguintes empresas: Parumed, Esfinge, Garden Golf Village, Na4 Gestão e Consultoria Imobiliária.

FPCG realiza em abril sua 4ª Copa Integração

O final de semana será movimentado no Maringá Golf Clube, que sob a coordenação da Federação Paranaense e Catarinense de Golfe estará promovendo a IV Copa Integração. O torneio, tem como objetivo a união entre todos os clubes filiados à FPCG.

O formato da Copa Integração envolve duas equipes: Equipe Curitiba (formada pelos clubes: Alphaville, Clube Curitibano, Graciosa, Las Palmas e Santa Mônica.) capitaniada pelo Jorge Ishii e a do Equipe Interior (formada pelos clubes: Costão, Francisco Beltrão, Iguassu, Joinville, Londrina, Maringá, Pine Hill, Ponta Grossa, Royal, Aguativa Golf Resort, Itapema e Reserva Camburiú) capitaniada pelo Lucio Minoru Hiratomi.

Durante os dois dias os jogadores competem entre si em diferentes modalidades de Match-Play Gross. Serão 22 jogos Four-ball, 16 jogos Single match play e 8 jogos Greensomes. O vencedor de cada partida marca 1 ponto para sua equipe, ½ ponto para a partida que terminar empatada e 0 ponto para a derrota. Vence a equipe que somar o maior número de pontos.

Cada equipe será composta por um total de 48 jogadores sendo 44 amadores e 4 profissionais. Os campeões do Ranking dos Campeões 2016 terão suas vagas garantidas e estarão isentos da taxa de inscrição, sendo eles: Equipe Curitiba – Mauricio Leão, Lauro Furuta, Renato da Silva Fº, Eduardo Martin, Rosa Kamizaki. Equipe Interior – Maria Cristina Bueno, Paula Nishiyama.

Os capitães das equipes serão os responsáveis para definir as duplas que serão formadas, bem como o sorteio das partidas a ser realizada no dia que antecede os jogos.

A programação social do evento conta com jantar de confraternização no sábado, e no domingo um churrasco de encerramento e cerimônia de premiação.

O evento conta com o apoio da Água Mineral Sferriê e com o patrocínio das empresas parceiras da FPCG, são elas: Poliservice Serviços, Elco Engenharia de Montagens, Carrér Agrícola, Harbor Hoteis e Dorigo Materiais de Construção.