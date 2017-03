Nas quartas, Atlético defende invencibilidade de sete meses

Arena da Baixada: Atlético não perde para o Paraná no estádio desde 2008 (foto: Franklin de Freitas)

O Atlético Paranaense colocará em jogo no domingo (dia 2) uma invencibilidade de sete meses. O time não perde na Arena da Baixada desde 24 de agosto de 2016, quando perdeu por 1 a 0 para o Grêmio, pela Copa do Brasil. Desde então, foram 18 jogos no local, com 11 vitórias atleticanas e sete empates.

No domingo às 16 horas, o duelo será contra o Paraná Clube, pelas quartas de final.

A invencibilidade na Arena contra o Paraná já dura nove anos. A última vez que o time tricolor venceu o Furacão nesse estádio foi em 2008, com gol de Joelson. Desde então, foram poucos clássicos entre esses dois clubes no local, apenas seis. E o Atlético venceu os seis.

Nesse período, o Paraná só venceu como visitante o rival rubro-negro em confrontos no Ecoestádio: ganhou por 1 a 0 em 2013 e por 2 a 1 em 2014. Nessas duas partidas, o Furacão utilizou o elenco sub-23. Em 2012, houve empate em 1 a 1 no Ecoestádio, pela última rodada da Série B.

A Arena da Baixada passou a contar com grama sintética desde fevereiro de 2016. Nesse período, o Atlético somou no estádio 25 vitórias, 11 empates e 3 derrotas — 73,5% de aproveitamento. Os únicos visitantes que conseguiram vencer nesse campo foram o Coritiba, o Palmeiras e o Grêmio.