Salsicha de merenda foi desviada de centro de distribuição, diz Seara

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Seara, empresa que pertence ao grupo JBS, afirmou que parte de um lote da merenda da rede estadual paulista apreendida pela polícia no domingo (28) foi desviada de seu centro de distribuição em São Paulo. "A empresa esclarece que, tão logo tomou conhecimento do assunto, instituiu um comitê interno de auditoria e identificou que parte do lote em referência foi desviado do Centro de Distribuição", disse, em nota, na noite de quarta (29). A Seara afirmou ainda que foi aberta uma auditoria interna para investigar o caso. O comunicado veio após uma investigação da Corregedoria Geral da Administração do Estado em conjunto com a Polícia Civil constatar que houve desvio do alimento. No último domingo, um comerciante foi preso na zona norte da capital com 300 quilos de salsicha vencidos. Há duas semanas, um açougue na mesma região foi flagrado vendendo salsicha da merenda.