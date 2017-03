Suspeitos de matar jovem argentino estão foragidos

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Os quatro suspeitos pela morte do turista argentino Matías Carena, 28, já são considerados foragidos pela Polícia Civil. As investigações apontam que um deles embarcou para a Europa no mesmo dia das agressões. A Interpol foi notificada. Carena foi morto na madrugada do último domingo (26), numa briga com brasileiros em frente a um bar em Ipanema, zona sul do Rio. Quatro suspeitos tiveram a prisão temporária decretada: Pedro Henrique Marciano, conhecido como PH, Valterson Ferreira Cantuária, o Tody Cantuária e ex-integrante do grupo de pagode Karametade, Júlio Cesar Oliveira Godinho e Thiago Noroes Lessa Silva, o Kadu Lessa. As investigações apontam que Tody fugiu para a Europa no próprio domingo. Os outros três foram procurados em diversos endereços, mas não os encontrou, segundo o delegado responsável pelo caso, Fábio Cardoso. A reportagem não localizou a defesa dos suspeitos até a conclusão desta edição.