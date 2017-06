Atlético evolui, vence o Santa Cruz e encerra jejum

Nikão comemora o primeiro gol do Atlético no jogo (foto: Geraldo Bubniak)

O Atlético Paranaense venceu por 2 a 0 o Santa Cruz, nessa quarta-feira (dia 31) à noite, na Arena da Baixada, na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, em Recife (PE), houve empate em 0 a 0. Com isso, o time paranaense está classificado para as quartas de final. Os confrontos da próxima fase serão definidos por sorteio.

O técnico Eduardo Baptista fez seu segundo jogo no comando do Atlético. E fez a equipe evoluir. Com o técnico anterior, Paulo Autuori, a equipe abusava dos erros defensivos e, com a bola, era burocrática, sem criatividade. Contra o Flamengo, no domingo, o Furacão já mostrou sinais de evolução com e sem a bola. Contra o Santa Cruz, o time melhorou ainda mais, principalmente no aspecto ofensivo, apresentando uma dose ainda maior de ousadia.

JEJUM

O Atlético estava há quatro jogos sem vencer como mandante. Vinha de um empate (com o Flamengo) e três derrotas (Grêmio, Coritiba e San Lorenzo) na Arena da Baixada. A última vez que ficou tanto tempo sem vencer como mandante foi em 2013, com cinco empates seguidos (Coritiba, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio e Corinthians). Naquela época, a Arena estava fechada para obras. Essas cinco partidas foram em três estádios diferentes: Vila Olímpica, Arena Joinville e Vila Capanema.

COTAS DE TV

O Atlético já acumulou R$ 2,2 milhões de premiação na Copa do Brasil: R$ 1,05 milhão por participar das oitavas de final e R$ 1,2 milhão por alcançar as quartas.

ESCALAÇÃO

Os desfalques do Atlético eram Guilherme, Carlos Alberto, Jonathan e Felipe Gedoz, em recuperação, além de Bruno Guimarães e Ederson (os dois não estão inscritos na Copa do Brasil). As mudanças em relação ao último jogo foram Cascardo no lugar de Jonathan e a entrada de Wanderson na vaga de Paulo André, que sentiu o desgaste físico e ficou no banco.

O esquema tático foi o mesmo 4-1-4-1 do jogo anterior, com Lucho e Rosseto como meias centrais. Otávio era o único volante. Nikão (direita) e Pablo (esquerda) eram os extremos (ou meias-pontas). Antes, com Paulo Autuori, o Atlético vinha usando o 4-2-3-1, com Lucho como meia ofensivo e com Rossetto como volante.

PRIMEIRO TEMPO

O Atlético jogou avançado, com pressão alta e intensa. O Santa Cruz ficou sufocado e não conseguiu sair para o jogo. Com a bola, o time paranaense chegava com facilidade pelas pontas, principalmente com Nikão e Lucho na direita. Na esquerda, Sidcley, Rosseto e Pablo também mostraram facilidade para atacar. O gol saiu já aos 5 minutos. Sidcley tocou para Nikão, na área, chutar no canto. O Atlético seguiu avançado e sufocando o adversário, que não conseguiu atacar. As oito jogadas ofensivas de qualidade no primeiro tempo foram todas produzidas pelo Furacão.

SEGUNDO TEMPO

O Santa Cruz criou duas boas chances no início do 2º tempo. Nas duas, aproveitou um passe errado e armou contra-ataque perigoso. Aos 2, Halef chutou perto. Aos 7, André Luiz chutou na trave. O Atlético, porém, seguiu bem no aspecto ofensivo e criando as melhores chances. Só não ampliou o placar antes porque falhou nas finalizações ou pelas defesas do goleiro Julio César. O segundo gol só saiu aos 23, com Lucho aproveitando rebote na área.

ESTATÍSTICAS

O Atlético teve 54% de posse de bola, 22 finalizações (8 certas), 90% de precisão nos passes e 4 escanteios. O Santa Cruz somou 7 finalizações (4 certas), 90% de precisão nos passes e 1 escanteio. Os dados são do FootStats.

ATLÉTICO 2 x 0 SANTA CRUZ

Atlético: Weverton; Cascardo, Wanderson, Thiago Heleno e Sidcley (Nicolas); Otávio, Nikão, Rossetto, Lucho González e Pablo (Douglas Coutinho); Grafite (Eduardo da Silva). Técnico: Eduardo Baptista

Santa Cruz: Julio César; Nininho, Anderson Salles, Bruno Silva e Tiago Costa (Roberto); David, Elicarlos, André Luís, William Barbio (Léo Costa) e Everton Santos; Halef Pitbull (Facundo Parra). Técnico: Vinícius Eutrópio

Gols: Nikão (5-1º) e Lucho (23-2º)

Cartões amarelos: Nininho (SC). Eduardo da Silva, Douglas Coutinho (A).

Árbitro: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Público: 14.896 pagantes (16.673 total)

Renda: R$ 194.330,00

Estádio: Arena da Baixada



PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

3 - André Luís solta a bomba de fora da área. A bola passa perto, sobre o gol.

5 – Gol do Atlético. Sidcley recebe na área e dá passe perfeito para Nikão. Ele chuta de direita e acerta o cantinho.

9 – Falta na esquerda. Anderson Salles bate forte. Weverton segura.

30 – Pablo cruza da esquerda. Grafite cabeceia perto, sobre o gol.

32 – Rossetto chuta de longe. A bola passa perto, sobre o gol.

37 – Pablo enfia. Grafite tenta um leve toque. O goleiro abafa.

39 – Otávio chuta de fora da área. A bola passa perto, sobre o gol.

41 – Troca de passes do Atlético dentro da área. Nikão chuta e Anderson Salles salva em cima da linha.

42 – Nikão toca para Rossetto, na área. Ele chuta perto, sobre o gol.

Segundo tempo

2 – Contra-ataque. Halef recebe na meia-lua e chuta perto, ao lado.

3 – Rossetto cruza. Grafite cabeceia. O goleiro salva com os pés.

4 – Pablo sai na cara do gol, mas demora para chutar e a zaga bloqueia.

7 – Contra-ataque. André Luís avança até a meia-lua e chuta na trave.

10 – Sidcley recebe na área e chuta no canto. O goleiro espalma.

18 – Lucho dribla um e toca para Eduardo da Silva, na área. Ele chuta e a zaga bloqueia.

21 – Eduardo da Silva lança. Douglas Coutinho sai na cara do gol e chuta. O goleiro salva com os pés.

23 – Gol do Atlético. Coutinho chuta de fora da área. A bola desvia na zaga. Lucho pega o rebote e chuta no canto.

36 – Cascardo cruza. Eduardo cabeceia perto, ao lado.