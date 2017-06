Banco Mundial reduz para 0,3% previsão de alta do PIB brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A economia brasileira vai crescer 0,3% neste ano, segundo previsão do Banco Mundial. A estimativa é 0,2 ponto percentual menor do que a feita pelo organismo em janeiro. A projeção do Banco Mundial é um pouco mais pessimista do que a média da estimativa dos economistas consultados semanalmente pelo Banco Central. A edição mais recente do Focus, de 26 de maio, apontava crescimento de 0,49% para o PIB deste ano. O organismo multilateral vê melhoras na economia brasileira (como o crescimento da indústria e das exportações, principal fator para o crescimento de 1% no PIB do primeiro trimestre), porém alerta para o crescimento da taxa de desemprego e a necessidade de fazer ajustes fiscais "significativos". No médio prazo, o Banco Mundial considera que o cenário para a economia brasileira está reprimido pela necessidade de empresas e setor público reduzirem seus níveis de endividamento, após o rápido aumento das dívidas antes da recessão de 2015-2016. Pela previsão do órgão com sede em Washington, o PIB do país vai crescer 1,8% e 2,1% no ano que vem e no próximo, respectivamente. Em ambos os casos, a projeção é menos otimista do que a média para as nações emergentes: 2,1% em 2017 e 2,5% em 2018.