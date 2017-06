Paraná ganha novos hectares em áreas protegidas

O governador Beto Richa assinou na última segunda-feira, 5 de Junho, Dia Mundial do Ambiente, dois decretos que ampliam em 4,65 mil hectares a área de proteção ambiental da Mata Atlântica em Paranaguá, no Litoral do Estado. Um decreto criou o Parque Estadual do Palmito e o outro aumentou a área da Estação Ecológica Guaraguaçu. As unidades são integradas e formam um corredor ambiental. Ambas são gerenciadas pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP).

Porto Sustentável divulga números

Há dois anos a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina lançou o Programa Porto Sustentável que reúne cerca de 40 programas na área ambiental. Até 2011, os Portos não tinham licença de operação e muito menos ações de proteção e monitoramento. Na semana do Meio Ambiente, os resultados foram divulgados. Confira algumns: o Programa de Monitoramento da Biota Aquática e Bioindicadores registrou mais de 15 mil indivíduos de aves, pertencentes a 100 diferentes espécies, e uma população fixa de mais de 350 indivíduos de botos-cinza, além de tartarugas, peixes e crustáceos nas baías de Paraná e Antonina. Também foram feitos mutirões de limpeza dos manguezais com a remoção de 672 toneladas de resíduos da baía de Paranaguá.

Brasil reforça compromisso com meio ambiente

A comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente, em Brasília foi marcada pela assinatura dos decretos que ampliam o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, localizado em Goiás, e as áreas da Reserva Biológica União, no Rio de Janeiro, e da Estação Ecológica do Taim, no Rio Grande do Sul, além do documento que cria o Parque Nacional dos Campos Ferruginosos, no Pará. O presidente Michel Temer tammbém assinou a promulgação do Acordo de Paris sobre Mudança do Clima.

Painel online mostra dados de Unidades de Conservação federais

Já é possível acessar online as mais importantes informações sobre todas as 327 Unidades de Conservação federais (UCs) do Brasil. Está no ar o Painel Dinâmico de Informações Gerenciais do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), criado com o IPÊ – Instituto de Pesquisas Ecológicas. O painel foi lançado ontem, dia 06 de junho, e está disponível no site do ICMBio.