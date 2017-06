Prefeitura e Paraná Clube firmam parceria para arrecadar agasalhos

A Prefeitura de Curitiba e o Paraná Clube firmaram, nesta quinta-feira (8/6), uma parceria para arrecadar peças de roupas para a Campanha do Agasalho 2017. Todos os torcedores que forem ao jogo do Paraná Clube com o Guarani, no próximo sábado (10/6), às 16h, na Vila Capanema, e levarem uma peça de agasalho para doação vão concorrer a uma camisa oficial do clube autografada pelo jogador Guilherme Biteco.

O prefeito em exercício, Eduardo Pimentel, a presidente da Fundação de Ação Social (FAS), Larissa Tissot, e o secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Marcello Richa, estiveram nesta manhã, na sede do Paraná Clube, onde a diretoria anunciou a parceria e falou sobre a próxima partida do time.

Pimentel, que é paranista, parabenizou o clube por colaborar com a administração municipal neste momento em que Curitiba se prepara para o início do inverno e se restabelece dos estragos causados pelas chuvas desta semana, que causaram danos em vários bairros. “Esta iniciativa servirá de exemplo para outras equipes. Agradecemos a gentileza do Paraná Clube e do jogador Biteco de oferecer uma camisa autografada para incentivar os torcedores a levarem agasalhos que serão distribuídos às pessoas mais carentes de nossa cidade”, disse.

Larissa lembrou que a Prefeitura está desenvolvendo, desde maio, a Campanha do Agasalho e que todas as peças que estão sendo arrecadadas são distribuídas às pessoas em situação de rua e àquelas atendidas nos equipamentos da FAS. Neste momento, a prioridade está sendo também o atendimento às vítimas da enchente. “O Paraná Clube está sendo um grande parceiro da Prefeitura. Convocamos toda a torcida para que vá ao estádio e leve um agasalho que irá aquecer muitas pessoas que precisam”, disse.

O empresário Naor Malaquias, parceiro do clube, disse que espera ver o estádio cheio no próximo sábado e que a torcida colabore com a ação social. “Nosso sonho é que a torcedores venham apoiar o time e que ajudem quem mais precisa, levando um agasalho.”

Marcello Richa destacou que o Paraná Clube mantém outras parcerias com a Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude, como o programa criado pelo prefeito Rafael Greca Escola+Esporte=10, que valoriza o esporte e incentiva as crianças e adolescentes a praticar atividades saudáveis no contraturno escolar. Todos os participantes do programa têm ingresso gratuito nos jogos dos clubes de futebol paranaenses.

O secretário destacou ainda a campanha Doe Sangue pelo Esporte, que conta também com a ajuda dos clubes do Estado. Cada equipe doou uma camisa autografada por todos os jogadores. Elas serão sorteadas entre pessoas que doarem sangue ao longo deste mês.

Participaram do anúncio o vice-presidente do Paraná Clube, Cristian Knaut, o jogador Biteco, e o ex-jogador Renaldo da Cruz, ídolo e garoto-propaganda do Paraná Clube.