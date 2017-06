Coritiba terá a volta de Galdezani para receber freguês do Couto

Galdezani: ele cumpriu suspensão no domingo e volta para a partida de quinta-feira (foto: Geraldo Bubniak)

O Coritiba terá a volta do meia Galdezani para a próxima partida. O jogador cumpriu suspensão por cartões amarelos na última rodada, no domingo (dia 11), contra o Botafogo. Agora, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, ele reforça a equipe para enfrentar o Bahia, no Couto Pereira, às 16 horas de quinta-feira (dia 15), feriado de Corpus Christi.

Galdezani terá a oportunidade de enfrentar um dos maiores fregueses da história do Couto Pereira. Em toda história, o Bahia só conseguiu uma vitória como visitante sobre o Coritiba. Foi em 1985, no Couto, por 2 a 1. O centroavante Lela marcou o gol do time paranaense. Hoje, o filho dele, Alecsandro, defende a equipe alviverde. Os gols da equipe baiana foram do zagueiro Celso e do meia Leandro. A derrota foi pela 3ª rodada do 2º turno do Brasileirão. No fim, o placar não atrapalhou os planos do Coxa, que acabou como campeão nacional naquele ano.

Nos demais 19 jogos do Coritiba como mandante contra o Bahia, foram 11 vitórias e oito empates.

ESCALAÇÃO

Apesar da volta de Galdezani, o técnico Pachequinho não terá o lateral-esquerdo William Matheus, suspenso por cartões amarelos. Sem ele, o treinador deve promover a estreia de Carleto, ex-Santos e Fluminense.

O clube ainda não comunicou se o meia Anderson estará recuperado para esta partida contra o Bahia ou contra o Corinthians, domingo no Couto Pereira. O jogador está em fase final de recuperação de uma lesão muscular.

Quem também estava no departamento médico na semana passada era o lateral-direito Rodrigo Ramos. O volante João Paulo era outro em recuperação.

A provável escalação para quinta-feira é Wilson; Dodô, Márcio, Werley e Carleto; Alan Santos, Galdezani, Tiago Real e Rildo; Henrique Almeida e Kleber.