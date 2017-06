Que tal uma comida indo-nepalesa? Tem no Centro de Curitiba e custa pouco

(foto: Luigi Poniwass)

Salve! Hora do almoço, o estômago já deve estar roncando e eu tenho um verdadeiro achado para apresentar para vocês: sabiam que existe um restaurante que serve a autêntica comida indiana e nepalesa, tocado por migrantes do Nepal, bem no coração de Curitiba? É o Everest Inn, que fica dentro da galeria que liga a Praça Osório com a Alameda Dr. Carlos de Carvalho. O endereço “formal” é Praça Osóri0, 333.

Funciona de segunda a sábado, das 11h30 às 15h, e o conceito é simples: a cada dia, é servido uma ou duas opções de prato feito típico, com preços variando entre R$ 16,90 e R$ 18,90.

