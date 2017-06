Exposição revela cafés argentinos na Biblioteca

A Biblioteca Pública do Paraná inaugura hoje a partir das 17h, a mostra Buenos Bares, do fotógrafo Carlos Dominguez. A exposição é composta por 34 imagens digitais de cafés e outros estabelecimentos culturalmente importantes de Buenos Aires, na Argentina. O evento conta ainda com apresentação do bandeonista e compositor argentino Alejandro Di Núbila. A entrada é gratuita.

Os cafés portenhos que muitas vezes também incluem serviços de bar e bilhar — fazem parte da cultura e da rotina dos argentinos. Muitos desses locais, que se destacam pelo design arquitetônico, foram reconhecidos como patrimônio cultural pela prefeitura local e ganharam a designação de Bares Notáveis. Foi desse circuito que Dominguez partiu para realizar seu trabalho.

Nascido em um bar e restaurante de Curitiba nos anos 1950, o fotógrafo é filho de imigrantes espanhóis e tem familiares portenhos, que conheceu apenas aos 12 anos de idade. “Essa ligação afetiva entre a história da minha família e a trajetória profissional de meu pai, que era dono do restaurante Universal, no centro de Curitiba, foi determinante para eu iniciar esse trabalho”, diz Dominguez.

Serviço:

O quê: Exposição fotográfica Buenos Bares, de Carlos Dominguez; Apresentação do bandeonista Alejandro Di Núbila

Quando: Abertura: Hoje, às 17h. Até 31 de julho

Onde: Hall Térreo da Biblioteca Pública do Paraná (R. Cândido Lopes, 133 / Curitiba)

Entrada franca