Mega-Sena acumula e vai pagar mais de R$ 20 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1.939 da Mega-Sena. Segundo a Caixa Econômica Federal, o prêmio estimado para o próximo concurso é de R$ 21 milhões. Os números sorteados nesta quarta-feira (14), em Conceição do Mato Dentro (MG), foram: 07, 24, 29, 39, 45 e 52. Confira o rateio: Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 59 apostas ganhadoras, R$ 28.676,64 Quadra - 4 números acertados - 3620 apostas ganhadoras, R$ 667,68 LOTOFÁCIL Um apostador acertou as 15 dezenas do concurso 1.524 da Lotofácil. O bilhete premiado vai levar R$ 1.892.320,43. Os números sorteados nesta quarta-feira (14), em Conceição do Mato Dentro (MG), foram: 01, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 20, 22, 23, 24 e 25. Segundo a Caixa Econômica Federal, o prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 1.700.000,00. Confira o rateio: 15 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 1.892.320,43 14 acertos - 246 apostas ganhadoras, R$ 2.366,88 13 acertos - 10070 apostas ganhadoras, R$ 20,00 12 acertos - 152728 apostas ganhadoras, R$ 8,00 11 acertos - 919742 apostas ganhadoras, R$ 4,00 QUINA Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.409 da Quina. Segundo a Caixa Econômica Federal, o prêmio estimado para o próximo concurso é de R$ 5 milhões. Os números sorteados nesta quarta-feira (14), em São Paulo, foram: 33, 38, 53, 61 e 70. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 47 apostas ganhadoras, R$ 11.122,23 Terno - 3 números acertados - 4992 apostas ganhadoras, R$ 157,46 Duque - 2 números acertados - 143105 apostas ganhadoras, R$ 3,02 FEDERAL O concurso 05188 da Federal ocorreu nesta quarta-feira (14) em Conceição do Mato Dentro (MG). Confira os bilhetes sorteados e o rateio: 1º bilhete: 07632 - R$ 350.000,00 2º bilhete: 03092 - R$ 18.000,00 3º bilhete: 73672 - R$ 15.000,00 4º bilhete: 07519 - R$ 12.000,00 5º bilhete: 02018 - R$ 10.888,00