Cão é abandonado em frente à sede da PRF em Curitiba

Cão abandonado na sede da PRF do Paraná em Curitiba (foto: PRF/divulgação)

O cachorro que aparece nas fotos desta postagem foi abandonado no início da manhã deste sábado (17) na calçada em frente ao estacionamento do edifício-sede da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Curitiba.

Interessados em adotá-lo devem procurar a portaria do prédio, na via marginal da Avenida das Torres, esquina com a Linha Verde, no bairro Prado Velho.

Em nota, a PRF lembrou que "´praticar maus tratos contra animais é crime, com pena prevista de três meses a um ano de detenção, além de multa".