(foto: Reprodução)

Se você é daquelas pessoas que apreciam dias mais frios, que adoram aproveitar bons momentos em frente à lareira, se deliciar com um chocolate quente pela manhã ou abrir uma bela garrafa de vinho no fim do dia, preparamos uma lista com cinco vinhos tintos que não podem faltar na sua adega nesse inverno.

Leia mais no blog Comer e Curtir