Café paulista de cortesia

Começar o dia com um café da manhã completo e cheio de opções, pode contribuir para um dia mais agradável e cheio de energia. E pensando nisso, o Bourbon São Paulo Express Hotel vai oferecer aos hóspedes café da manhã cortesia durante todo o mês de julho. A promoção é válida para check-ins em julho, com reservas feitas pelo site Bourbon (www.bourbon.com.br) ou pela Central de Reservas. O café da manhã do Bourbon São Paulo é servido no restaurante Tom Jobim, ambiente tranquilo e agradável, e conta com um completo buffet. São pratos quentes, frutas, pães doces e salgados, bolos, frios, iogurtes, cereais, sucos, geleias e muito mais. Diárias a partir de R$ 167 + taxas em apartamento superior individual. Promoção válida somente para reservas via site Bourbon e Central de Reservas.