Barão Vermelho com Rodrigo Suricato vem a Curitiba

Integrantes chamam a nova fase da banda Barão Vermelho de “a terceira”: nova missão, novas músicas e novos projetos (foto: Leo Aversa/Divulgação)

No ano em que o Barão Vermelho completa 36 anos, a banda está de volta com mais gás do que nunca. A retomada apresenta ao público o seu novo cantor e guitarrista, Rodrigo Suricato, uma das revelações da cena rock da atualidade. Depois de lotar a estreia no Circo Voador (RJ), a turnê “Barão Pra Sempre” chega a Curitiba, no Teatro Positivo, dia 23 de junho, com realização da Prime.

À exceção da chegada do novo vocalista e a ausência do percussionista Peninha, falecido no ano passado, o Barão continua o mesmo das últimas décadas: Guto Goffi, um dos fundadores do grupo, na bateria; Fernando Magalhães na guitarra; Rodrigo Santos no baixo e Maurício Barros, também fundador do grupo, nos teclados. O público vai conferir a performance do Barão Vermelho em sua nova fase, com direito a uma seleção de hits históricos da banda, que inclui “Tão longe de tudo”, “Pro dia nascer feliz”, “Pedra, flor e espinho”, “Por você”, “Bete Balanço”, “Por que a gente é assim” e muito mais.

“Nessa nova fase, que chamo de terceira geração da banda, recebemos com grande prazer, agora de forma permanente, o meu amigo Maurício Barros, fundador do grupo, que havia deixado o Barão em 1988, embora tenha participado como convidado das últimas turnês”, conta Guto.

Foi o próprio Maurício quem sugeriu o nome de Rodrigo Suricato para ser o novo vocalista do Barão: “Com a saída do Frejat e a decisão de seguir com os planos do grupo, a primeira providência era escolher alguém para assumir os vocais. Quando surgiu o momento, entre outros nomes, eu falei do Suricato. Todos aprovaram e entrei em contato para saber o que ele achava da ideia, já que tinha a sua própria banda. Para nossa alegria ele topou na hora. Dias depois fomos para um estúdio e, sem ensaio, tocamos 19 músicas do repertório do Barão, inclusive músicas menos conhecidas“, comemora.

Saída de Frejat foi tranquila

Alçado ao posto que foi de Cazuza e Frejat, Rodrigo Suricato, foi pego de surpresa: “Fiquei imensamente lisonjeado. Vi que era uma oportunidade de expressão artística diferente do que eu vinha fazendo, embora haja muita identificação da minha parte com o grupo. Minha maior preocupação é fazer muito bem o que já foi feito, pois não tenho dúvidas de que desenvolveremos também um lindo material inédito.

Vê-los com todo gás e com confiança no que faço, já valeu a viagem”, celebra.

Saída sem neuras - A saída de Frejat foi sem neuras, segundo o baixista Rodrigo Santos afirmou, na época da mudança, em janeiro, Frejat seguirá em carreira solo e que sua saída “foi numa boa, ninguém brigou”. “Somos todos amigos – eternamente amigos”, disse. “Foi uma decisão de comum acordo. E o Frejat elogiou o Rodrigo Suricato como cantor, a gente gosta muito dele.”

Roberto Frejat foi um dos fundadores do Barão Vermelho, que começou a carreira em 1981. Na época, o líder era Cazuza (1958-1990), que saiu em 1985. A partir dali, o próprio Frejat assumiu o vocal.

Além de Rodrigo Suricato e de Rodrigo Santos (que entrou em 1992), a formação atual do Barão tem dois de seus músicos fundadores: Guto Goffi na bateria e Maurício Barros no teclado. O guitarrista Fernando Magalhães (que entrou em 1985) completa o time.

A nova formação do quinteto tem planos para gravar um álbum com composições inéditas.

SERVIÇO

O quê: Barão Vermelho. Turnê: Barão para Sempre

Onde: Teatro Positivo)(Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300)

Quando: 23 de junho, às 21 horas

Quanto: R$ 75 a R$ dependendo do local no www.diskingressos.com.br/evento/5853

Informações: 41 3315-0808

www.facebook.com/maisumadaprime