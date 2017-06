ATUAÇÕES: Wanderson é o destaque do Atlético. Confira

(foto: Geraldo Bubniak / AGb)

O zagueiro Wanderson foi o destaque do Atlético na vitória de 1 a 0 sobre o São Paulo, na Arena da Baixada, pela 9ª rodada do Brasileirão. Na partida desta quarta-feira (21), ele não apenas fez o gol, mas também anulou o atacante Lucas Pratto, do São Paulo. E não errou nenhum passe.

Weverton (6,0)

Não precisou fazer nenhuma defesa. Foi bem nas bolas altas

Jonathan (5,5)

Um bom chute a gol. Batido em lances de velocidade na lateral

Wanderson (8,0)

Além do gol, foi soberano na defesa. Anulou Pratto. E não errou passes

Thiago Heleno (7,0)

Ganhou a maioria das jogadas (10 ao todo). Salvou um gol

Sidcley (5,5)

Tentou marcar, mas deixou espaços e permitiu alguns cruzamentos. Um chute a gol

Otávio (6,5)

Bloqueou bem a entrada da área. Campeão de desarmes (8). Mas levou alguns dribles

Rossetto (5,0)

Irregular na marcação. Criou um lance ofensivo, apenas isso

Deivid (5,0)

Entrou no intervalo. Pecou no posicionamento em vários lances e não ajudou no apoio

Douglas Coutinho (5,5)

Uma boa arrancada no começo de cada tempo e um chute a gol, apenas isso

Lucho Gonzalez (5,0)

Mal no apoio. Salvou-se porque evitou um gol no 1º tempo.

Carlos Alberto (5,5)

Entrou no intervalo. Fez uma boa jogada e nada mais

Nikão (6,0)

Cobrou o escanteio para o gol e deu um bom chute. Errou mais de 20% dos passes

Grafite (4,5)

Deu um chute a gol no começo e depois desapareceu

Pablo (5,0)

Entrou aos 20-2º. Não apareceu em uma única jogada ofensiva