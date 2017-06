Maria Gadú em Curitiba: uma noite com o pássaro

Maria Gadú faz show guelã - ao vivo no Ópera de Arame (foto: Luiz Tripolli)

Na faculdade os professores me ensinaram que eu não poderia escrever em primeira pessoa. Mas não tive como seguir essa regra, pelo menos não neste texto.

Nesta sexta-feira, 23 de junho, pela primeira vez, Maria Gadú sobe no palco da Ópera de Arame para apresentar o show guelã – ao vivo. É um convite para o seu mundo, para o seu interior, para a sua noite em voo.

Havia pensado em entrevistar Gadú por e-mail para fazer um texto mais completo. Quando fui pesquisar um pouco mais sobre o novo projeto musical, me deparo com um texto escrito em primeira pessoa, pela própria Maria. Foi daí que tive a intenção de seguir seus passos e escrever este texto com o coração e não apenas com informações.

Guelã é o nome de um pássaro. O nome de uma ave que foi trazida por sua inspiração e musa, sua esposa e empresária, Lua Leça. Em seu texto pessoal, Maria Gadú revela que o nome a remete a um livro que sua mãe lia quando era criança, Fernão Capelo Gaivota, de Richard Bach, lançado em 1970.

O álbum, o sétimo da sua carreira, foi gravado em São Paulo, sua cidade natal, sua poluição pessoal, como a cantora prefere chamar. Lendo o texto, percebi o quão bem nos sentimos em nossas cidades, nossas casas, nosso caos do dia a dia. Foi assim também para Gadú, que se trancou em um estúdio com seus amigos para gravar este projeto que mudou a sua trajetória.

Quando se ouve guelã, você sente uma alma mais forte, castigada talvez. Uma voz que talvez não te agrade no primeiro momento. E ela sabia disso: “Quando a gente começou a ensaiar, aí eu tive quase certeza de que as pessoas não iam gostar. E algumas não gostaram mesmo.”, revela.

Gadú passava por um momento turbulento da sua vida. Sua voz estava começando a sumir por conta da bebida e do cigarro. Ela largou o vício e não enlouqueceu.

O registro em DVD do Guelã é uma representação de como Gadú se sentia e como ela nos convida a sentir. É um voo, um voo escuro.

Confesso que algo me fez ter uma sessão estranha com essa escuridão toda, mas com o passar das músicas, você sente uma leve pressão da vida e se deixa voar no escuro e bater asas como um pássaro.

O show que ela traz a Curitiba nessa sexta-feira é um convite íntimo. Maria Gadú nos dá a oportunidade de partilhar algo que surgiu de seu novo jeito de viver, ver e ouvir as coisas.

A apresentação guelã – ao vivo começa às 21h15, na Ópera de Arame. Os ingressos para esse voo noturno? Bom, eles estão à venda a partir de R$40 pelo Disk Ingressos.

Permita-se encontrar a si mesmo, permita-se nos encontrar. Esperamos você, logo mais, em busca do voo perfeito.

Coldplay: cidades e locais ainda não foram anunciados e estão em negociação

Coldplay à vista!

Por esta reviravolta ninguém esperava! O jornalista José Noberto Flesch, do jornal Destak, anunciou que a banda britânica Coldplay está com as malas prontas para voltar ao Brasil, isso mesmo! Após um ano e meio da vinda ao país, o grupo retornará com a A Head Full Of Dreams Tour. Cidades e locais ainda não foram anunciados e estão em negociação. Nós que não somos bobos, fomos atrás das informações: Curitiba está sendo sondada e um tal lugar para a apresentação também já foi cogitado! Se formos levar em conta essa boa sorte curitibana, vai que em novembro o vocalista Chris Martin faça uma escala paranaense. Atualmente a banda trabalha na divulgação do single All I Can Think About Is You.

Green Day anuncia show em Curitiba

Se isso não é sorte, não temos mais o que dizer! Green Day anunciou na última segunda-feira que fará show em Curitiba, em novembro. A apresentação acontecerá na Pedreira Paulo Leminski, no dia 05. O show faz parte da “Revolution Radio Tour”. Além da capital (05/11), a banda passará pelo Rio de Janeiro (01/11), São Paulo (03/11) e finalizando a turnê no Brasil na cidade de Porto Alegre (07/11). Às vendas dos ingressos começará no dia 04 de julho, para clientes Ourocard pelo site da LivePass. O público em geral poderá garantir as entradas a partir de 07 de julho. Os valores variam de R$200 a R$700, de acordo com o setor escolhido. A produção local fica por conta das produtoras MCA Concerts e Seven Entretenimento. Atualmente, a banda está em turnê de divulgação de seu álbum mais recente, Revolution Radio, lançado em 7 de outubro de 2016 pela Reprise Records e que estreou no 1º lugar da Billboard 200.

CINEMA

Cena do Filme O Circulo

Ao Cair da Noite e O Círculo são as estreias da semana

Estrearam nesta quinta, 22, os filmes Ao Cair da Noite e O Círculo, que possuem algo em comum: ambos se passam num futuro distópico. Se em um a sociedade se depara com uma epidemia avassaladora, no outro a vigilância por meio da internet tomou conta da humanidade.

Ao Cair da Noite vem de uma nova linhagem de se fazer terror, investindo no suspense psicológico para ter um resultado mais efetivo na mente do espectador. Toda a situação se passa com uma família que vive exilada de tudo e em total reclusão devido à epidemia que se espalha, até o momento que se vêem obrigados a recepcionar outra família em desespero. É um filme extremamente eficiente, envolvido em muita tensão e boa conexão de fatores técnicos (fotografia, sonorização e jogos de câmera).

O Círculo é o nome da empresa responsável por interligar todos os fatores online dos usuários com suas rotinas diárias e é liderada por Bailey (Tom Hanks). Mae (Emma Watson) é a nova funcionária que percebe ideais obscuros em meio de todo esse avanço tecnológico. Os atores principais são ótimos e a premissa é excelente, porém, nada é bem aproveitado. Os personagens não se encaixam, principalmente Hanks que não se adapta ao antagonismo. Toda a questão moral da vida vigiada pela internet, algo bem atual, não possui avanços. Tudo o que vemos não consegue gerar reflexão ou um suspense/drama cabível, fica preso apenas ao mundo da ficção.

Barão Vermelho: novas músicas

Barão Vermelho apresenta em Curitiba a turnê Barão Pra Sempre

A capital paranaense irá receber neste sábado, 23, o retorno do Barão Vermelho aos palcos com a turnê Barão Pra Sempre. Para tal volta algumas mudanças aconteceram, a mais significativa foi a troca do vocalista: Frejat por Rodrigo Suricato. Completando 36 anos de carreira e iniciando uma nova fase, tudo isso sem perder as origens; já que o repertório segue contendo os grandes clássicos da banda. O show será realizado no Teatro Positivo às 21h15 e os ingressos estão à venda a partir de R$85, pelo Disk Ingressos.