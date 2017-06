Alunos têm encontro cultural com autora de livros

(foto: Divulgação)

Cerca de 300 crianças do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental do Colégio Acesso participaram de um encontro na Unicuritiba nesta terça-feira (20), com Roseane Murray, autora de livros de poesia e contos para crianças, jovens e adultos.

Sempre incluindo cultura ao programa pedagógico dos alunos, o Colégio Acesso está abordando em seu Projeto Literário as obras da autora, objetivando o encantamento das crianças pelos gêneros poesia e conto.

“Em um mundo onde a tecnologia e o imediatismo é o centro do cotidiano infantil, desenvolver o gosto pela literatura desta nova geração de leitores se torna fundamental para o estímulo à criatividade, à imaginação e à boa escrita”, afirmou a autora durante o encontro.

Para os alunos, o bate-papo com a Roseane foi importante para a imersão de pais e estudantes no cotidiano literário, principalmente em relação à inspiração da autora, que foi um dos temas que mais gerou curiosidade dos pequenos.

“Sempre tive curiosidade em saber como um livro é desenvolvido, de onde vêm as ideias e como é o processo de escrever e publicar”, revelou Pietra Ferreira de Castro, aluna do 3º ano do Colégio Acesso Hauer, que teve a oportunidade de questionar pessoalmente a autora.

Mesmo após o encontro, o Projeto Literário irá permanecer incentivando os estudantes ao mundo da literatura. “Ao final do projeto deste ano, um livro será produzido pelos próprios alunos, com o resultado da criação de seus próprios textos e poemas”, afirmou a prof. Guida Weber, superintendente do Ensino Fundamental I do Colégio Acesso.