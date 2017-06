TIM abre vagas para pessoas com deficiência no Paraná

A TIM – segunda maior operadora móvel do Brasil e que emprega mais de 9 mil pessoas diretamente em todo o país – está oferecendo diversas vagas em diferentes áreas para profissionais com deficiência, com ou sem experiência anterior, que tenham interesse em aprender, vontade de trabalhar e que gostem de tecnologia. No Paraná, as oportunidades são para Consultores de Venda para as Lojas Próprias da operadora, Executivos de Contas e Consultores de Risco.

A TIM oferece remuneração compatível com o mercado, participação nos lucros e resultados, assistência médica e odontológica, vale-refeição ou alimentação, auxílio creche, previdência privada, seguro de vida e programa de reconhecimento diferenciado, além de celular funcional com pacote de voz e dados. Os interessados podem fazer a inscrição pelo site da operadora (www.tim.com.br | Sobre a TIM | Carreira). Não há vagas específicas para pessoas com deficiência, que podem concorrer em qualquer oportunidade, desde que tenha a capacitação e o perfil exigido. As especificações para cada vaga também estão no site.

“A diversidade do nosso quadro de colaboradores é um valor importante para a TIM. Trabalhamos com foco na inclusão, na integração e estamos cada vez mais comprometidos em trazer oportunidades para as pessoas com deficiência.Oferecemos um ambiente profissional adaptado e treinamentos constantes para nossos funcionários, reconhecendo as competências técnicas de cada um e visando sempre o crescimento do profissional”, afirma Régia Barbosa, Diretora de RH da TIM Brasil.