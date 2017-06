“Desencantado”, Atlético recebe o Vitória em busca de 4º triunfo seguido

O técnico do Atlético, Eduardo Baptista: Se puder ganhar de 1 a 0 só, está bom demais” (foto: Geraldo Bubniak / AGb)

O Atlético recebe o Vitória neste domingo (25), às 16 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba, A partida é válida pela 10ª rodada do Brasileirão. O time paranaense, que três rodadas atrás estava na lanterna, joga para chegar à 4ª vitória seguida. E com um detalhe: “desencantou” na Arena, palco do jogo deste domingo.

Na última quarta-feira (21), o Atlético derrotou o São Paulo por 1 a 0, na Arena. Com isso, encerrou uma série de resultados ruins em casa – foram duas derrotas e um empate desde o começo do Brasileirão. O triunfo sobre o São Paulo quebrou esse jejum. Além disso, foi a terceira vitória seguida no Brasileirão, somados os dois jogos anteriores, contra Atlético-MG e Atlético-GO – ambos batidos por 1 a 0 em seus domínios.

Apesar das três vitórias seguidas, o técnico do Atlético, Eduardo Baptista, recebeu críticas de que o time está vencendo, mas sem jogar bem. Nas três vitórias, o time paranaense foi inferior ao adversário em número de finalizações – 6 a 24 contra o Atlético-MG, 9 a 24 ante o Atlético-GO e 11 a 24 frente ao São Paulo.

“O Atlético é um time grande, que vive de vitórias. A gente sabe o que precisa ser melhorado. O próximo passo é fazer a bola chegar mais limpa à frente”, disse o treinador, nesta sexta-feira (23), em entrevista coletiva. Ele, porém, rebateu as críticas. “Nós ganhamos de 1 a 0 e há três jogos não tomamos gol. Isso antes era um problema. Se puder ganhar de 1 a 0 só, está bom demais”.

Para este domingo, Baptista não poderá contar com o lateral Jonathan e com o meia-atacante Pablo, que levaram o terceiro cartão amarelo diante do São Paulo. O provável substituto na lateral é Gustavo Cascardo. Pablo, por sua vez, havia entrado no 2º tempo da partida anterior. Sem ele à disposição, Grafite será mantido.

O Atlético está em 13º lugar no Campeonato Brasileiro, com 11 pontos. O Vitória aparece em 18º, na zona de rebaixamento, com 8 pontos.

ATLÉTICO x VITÓRIA

Atlético: Weverton; Gustavo Cascardo, Wanderson, Thiago Heleno e Sidcley; Otávio, Matheus Rossetto e Lucho González, Douglas Coutinho e Nikão; Grafite. Técnico: Eduardo Baptista

Vitória: Fernando Miguel; Leandro Salino, Fred, Kanu e Géferson; William Farias, Uillian Correia, Neílton, Gabriel Xavier e David; Kieza. Técnico: Alexandre Gallo

Árbitro: Rodrigo Batista Raposo (DF)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba, domingo, às 16 horas