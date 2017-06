Alvo da torcida, Lucas Lima disse que não falou em sair do Santos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As notícias de Lucas Lima no Barcelona repercutiram na noite deste sábado na Vila Belmiro. Depois da derrota por 1 a 0 do Santos sobre o Sport, o meia se tornou alvo dos protestos da torcida e tratou de se manifestar pela primeira vez sobre o assunto. Em forma de desabafo, o camisa 10 criticou a imprensa e negou ter falado a amigos que irá para o clube catalão no fim do ano. "Em nenhum momento falei que iria sair. Eu, na minha inteligência, diria que vou para o Barcelona naquele lugar, com um monte de gente e que poderia tirar foto? Não sou burro, pelo amor de Deus", discursou Lucas Lima. "Eu tenho contrato com o Santos. Se eu tivesse ido para Barcelona, eu iria falar no meio de transferência? Não sou burro", acrescentou Lucas Lima, que criticou duramente a cobertura da mídia sobre o assunto. "Quem escreveu foram vocês da imprensa. Eu, como jogador do Santos, não iria falar alguma coisa que iria para o Barcelona. Várias pessoas da minha família leram e não viram que escrevem. O problema é que vocês podem escrever o que querem", criticou o meia.