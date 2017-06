PM controla rebelião em cadeia pública em Irati

(foto: Divulgação/PM)

Mais de sessenta presos da Cadeia de Irati se rebelaram no início da tarde deste sábado (24). A Polícia Militar foi acionada e por volta das 21horas toda a situação foi controlada.

Participaram da Operação equipes policiais militares de toda a região, equipes especializadas da ROTAM e do Pelotão de Choque, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Federal e Guarda Municipal. Familiares dos presos estiveram no local, bem como, Airton Trento, Advogado representante da OAB de Irati, que acompanhou toda a ação policial.

As reivindicações não eram claras e no início da noite, após conversa do Comandante da 8ª CIPM, Major Joas, com os detentos as equipes da ROTAM e CHOQUE adentraram a cadeia de maneira pacífica, sem a necessidade do uso de nenhum tipo de força policial, onde foi encerrada a rebelião e os presos retornaram para suas celas.

Durante buscas no interior da cadeia foram localizados 37 gramas de maconha; 1 chip de celular; 4 estoques (arma perfurante de fabricação artesanal); ferramentas artesanais diversas; 1 serra pra corte de ferro; 2 carregadores de celular e 8 cadeados danificados.