Israelense Frutarom compra fatia de empresa brasileira de sobremesas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A empresa israelense Frutarom, que produz aromatizantes para a indústria alimentícia, comprou 80% do grupo brasileiro SDFLC, especializado em produtos pré-prontos para sorvetes e sobremesas, por R$ 110 milhões (US$ 33 milhões). Segundo a Frutarom, a compra teve como objetivo dar sequência à estratégia de penetração no mercado latino-americano, fortalecendo sua presença no Brasil. Esta é a terceira aquisição da empresa israelense no Brasil desde 2012 e a quarta feita neste ano. O grupo SDFLC, um dos principais produtores brasileiros no ramo de sorvetes e sobremesas, teve vendas de cerca de US$ 22 milhões nos 12 meses encerrados em maio. O crescimento anual das vendas foi, em média, de 17% nos últimos cinco anos, disse a Frutarom. A companhia brasileira tem cerca de 90 funcionários e está construindo uma nova fábrica, que contará com um laboratório de pesquisa e desenvolvimento e estrutura para duplicar a produção. O grupo SDFLC opera com duas marcas no Brasil, de acordo com informações em seu site. A Leagel, de preparados para sorvetes, e a La Menut, com uma linha para sobremesas, com produtos para recheios e coberturas para bolo, tortas e doces.