Colômbia registra ao menos 9 mortos e 28 desaparecidos em naufrágio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O naufrágio de um navio com 150 pessoas na represa El Peñol de Guatapé, no nordeste da Colômbia, deixou ao menos nove mortos e 28 desaparecidos neste domingo (25). De acordo com informações oficiais, o navio — nomeado "El Almirante"— naufragou por volta das 14h locais (16h de Brasília). A represa, de propriedade da EPM (Empresas Públicas de Medellín), tem grande presença de turistas, locais e estrangeiros. A afluência de visitantes foi ainda maior neste final de semana, já que é feriado na Colômbia nesta segunda-feira (26). O presidente colombiano Juan Manuel Santos se manifestou em sua conta no Twitter sobre o caso ocorrido a 68 km de Medellín. "Frente à emergência em Guatapé, @FuerzaAereaCol e organismos de socorro atendem a situação. Estamos prontos a dar a assistência requerida." A Força Aérea colombiana notificou a jornalistas o envio de um helicóptero UH-60 Ángel para o local. Ainda segundo a autoridade, outros dois helicópteros da 7ª Divisão do Exército, que opera em Antioquia, auxiliam na emergência. Organismos de socorro e o corpo de bombeiros colombiano também anunciaram auxílio. Homens de municípios próximos —Rionegro, Envigado, Marinilla, Guarne, El Peñol e Medellín —se deslocaram para o entorno da represa. Vídeos do naufrágio, que tem circulado nas redes sociais, mostram diversas embarcações aproximando-se do local para ajudar no resgate das vítimas.