Palocci é condenado a 12 anos de reclusão por corrupção e lavagem de dinheiro

Redação Bem Paraná com Agências

26/06/17 às 09:20 Redação Bem Paraná com Agências

(foto: Divulgação/Antonio Cruz/ABR)

O ex-ministro Antonio Palocci (PT) foi condenado nesta segunda-feira (26) pelo juiz federal Sergio Moro, responsável pela Operação Lava Jato. Palocci, que ocupou as pastas da Fazenda, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e da Casa Civil, na gestão de Dilma Rousseff (PT), foi condenado por m corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele foi a 12 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Preso desde setembro de 2016. Palocci foi denunciado pelo MPF em outubro do mesmo ano acusado de participação em um esquema de corrupção envolvendo a empreiteira Odebrecht envolvendo contratos de sondas com a Petrobras. Ele negocia um acordo dedelação premiada com a força-tarefa da Lava Jato.

No mesmo processo, também foram condenados Marcelo Odebrecht, ex-presidente da empreiteira; o casal de marqueteiros João Santana e Mônica Moura; e o extesoureiro do PT João Vaccari Neto.

Veja a relação de condenados:

Marcelo Odebrecht: corrupção ativa e lavagem de dinheiro

João Santana: lavagem de dinheiro

Mônica Moura: lavagem de dinheiro

João Vaccari Neto: corrupção passiva

Eduardo Costa Vaz Musa: corrupção passiva

José Carlos de Medeiros Ferraz: corrupção passiva

Renato de Souza Duque: corrupção passiva

Hilberto Mascarenhas: lavagem de dinheiro

Fernando Migliaccio da Silva: lavagem de dinheiro

Luiz Eduardo da Rocha Soares: lavagem de dinheiro

Olívio Rodrigues Júnior: lavagem de dinheiro

Marcelo Rodrigues: lavagem de dinheiro