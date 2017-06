Chitãozinho & Xororó se apresentam em Curitiba neste sábado

(foto: Divulgação)

Quase trinta anos após a primeira gravação de Evidências, canção de sucesso de Chitãozinho & Xororó vira tema de turnê. A estreia da turnê aconteceu no último dia 24 de junho, no Espaço das Américas em São Paulo. Curitiba será a segunda cidade a receber o show inédito da turnê “Evidências”. A dupla se apresenta no Teatro Positivo no próximo sábado, 01 de julho. Considerada umas das canções sertanejas mais famosas, o hit virou referência de Chitãozinho & Xororó, marcando o romantismo das músicas dos anos 90. Agora, quase 30 anos depois de sua primeira gravação, a dupla resolveu homenagear este grande sucesso nomeando sua nova turnê de “Evidências”.

Neste novo show, a dupla apresenta ao público seus grandes sucessos como: “No Rancho Fundo”, “Fio de Cabelo”, a emocionante “Se Deus Me Ouvisse” e “Nuvem de Lágrimas”. Terá também uma volta ao passado com: “Fogão de Lenha” e “Chovendo na Roseira”. Canções novas, como “Você Me Trocou”, parte do projeto Clássico com Bruno e Marrone também estão presente. Mas com certeza o grande ápice será “Evidências”, que terá um papel importante dentro da apresentação.

Serviço:

Chitãozinho & Xororó em Curitiba – Turnê Evidências

Data: 01/07 (sábado) – 21h15 (abertura do Teatro às 20h15)

Local: Teatro Positivo (Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido) Ingressos à venda: http://www.diskingressos.com.br/evento/5287 ou (41) 3315-0808

Ingressos: Setor Azul: esgotado; Setor Laranja: esgotado; Setor Verde: R$340,00 (R$170,00 meia-entrada); Setor Amarelo: R$460,00 (R$230,00 meia-entrada); Setor Rosa: R$600,00 (R$300,00 meia-entrada); Setor Marrom: esgotado.