Novo ciberataque atinge empresas de diversos países

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Empresas e bancos de diversos países são alvos de um ataque cibernético, que teve início na Rússia e na Ucrânia e se espalha pela Europa nesta terça-feira (27). Em maio, uma onda de ciberataques aparentemente coordenados atingiu computadores de empresas e órgãos governamentais em pelo menos 74 países, incluindo o Brasil. Nesta terça (27), os sistemas de tecnologias de empresas foram alvo do "Cryptolocker", versão do vírus "WannaCry" que bloqueou milhares de computadores em maio. "Estamos falando de um ataque cibernético", disse Anders Rosendahl, porta-voz do grupo com sede em Copenhague. "Isso afetou todos os ramos do nosso negócio, no país e no exterior". O banco central da Ucrânia informou nesta terça-feira (27) que bancos comerciais e públicos do país, bem como empresas privadas, foram alvo de ataques cibernéticos. "Como resultado desses ataques virtuais, esses bancos estão tendo dificuldades com serviços aos clientes e operações bancárias", informou o BC ucraniano em comunicado, sem identificar as instituições afetadas. "O banco central está confiante de que a infraestrutura de defesa bancária contra fraude virtual está adequadamente estabelecida e tentativas de ataques contra os sistemas de TI dos bancos serão neutralizadas", informou o banco central. O transportador marítimo dinamarquês Maersk, o gigante publicitário britânico WPP e a companhia francesa Saint-Gobain também confirmaram terem sido hackeados, acrescentando que seus sistemas de informática foram protegidos a tempo de evitar perda de dados.