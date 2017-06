(foto: Divulgação)

DIEGO BARGAS SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vera Fischer, 65, está internada na UTI da Clínica São Vicente, na Gávea, bairro da zona sul do Rio de Janeiro. A atriz está com quadro de pneumonia. Segundo a assessoria de imprensa da clínica, ela encontra-se com boa evolução clínica, respondendo ao antibiótico e respirando espontaneamente. Entretanto, não há previsão de alta hospitalar.