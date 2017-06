Rede faz novo pedido para cassar Aécio

TALITA FERNANDES BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Rede Sustentabilidade recorreu nesta terça (27) da decisão do senador João Alberto Souza (PMDB-MA) de arquivar a representação contra Aécio Neves no Conselho de Ética. João Alberto, que preside o colegiado, deverá agora convocar uma reunião para que o plenário decida sobre o caso. O peemedebista, contudo, foi internado às pressas na tarde desta terça. De acordo com a assessoria do senador, ele passará por uma cirurgia cardíaca para a colocação de um marca-passo. Não há uma data prevista para a reunião do colegiado. Se o recurso for acatado por maioria, o processo contra o tucano será aberto automaticamente e Aécio terá um prazo de até 10 dias úteis para apresentar sua defesa. João Alberto alegou "ausência de provas" para arquivar a representação contra o senador. O pedido de cassação havia sido apresentado pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) em maio, no mesmo dia em que o STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu afastar o tucano das atividades parlamentares. O senador do PSDB foi gravado pelo empresário e delator Joesley Batista, do grupo J&F. Na conversa, Aécio pede R$ 2 milhões a Joesley e comenta sua intenção de alterar a estrutura da Polícia Federal para frear o andamento da Operação Lava Jato. Em nota, a defesa de Aécio diz que as afirmações "feitas por criminosos confessos, em busca dos benefícios de uma delação, não devem ser tratadas como prova". O senador diz que o valor solicitado por ele a Joesley "não envolveu recursos públicos e muito menos propina".