ATUAÇÕES: Weverton se salva no Atlético, apesar dos gols sofridos

Apesar de ter sofrido quarto gols, o goleiro Weverton se salvou na derrota do Atlético diante do Grêmio (4 a 0), na noite desta quarta-feira (28). Ele fez quaro defesas difíceis, evitando um placar ainda pior. Por outro lado, o time teve oito jogadores com notas abaixo de 5.

Weverton (6,5)

Não teve culpa nos gols. Fez cinco defesas, sendo quarto difíceis

Jonathan (3,5)

Levou um baile de Pedro Rocha na lateral. Não fez um único desarme. Ainda falhou em dois gols

Wanderson (4,5)

Envolvido no 2º gol, chegou atrasado no 4º. Fez alguns desarmes na área

Thiago Heleno (5,5)

Foi bem no jogo aéreo, mas também acabou envolvido em tabelas do Grêmio

Sidcley (4,0)

Deu muito espaço em seu setor e não fez nada no apoio

Otávio (5,5)

Conseguiu quatro desarmes, mas esteve mal nos passes (errou sete)

Deivid (4,0)

Falhou duas vezes no lance do 1º gol. Foi driblado outras vezes

Carlos Alberto (6,0)

Entrou aos 16-2º. Tentou algumas jogadas individuais, sem sucesso

Nikão (3,5)

Deu dois chutes certos. Fez faltas duras, foi expulso e matou qualquer chance de reação do time

Matheus Rossetto (4,0)

Atuando como meia, mal pegou na bola. E deixou um buraco na marcação

Lucho Gonzalez (4,5)

Entrou no intervalo. Preencheu espaços. Não foi visto com a bola no pé

Douglas Coutinho (5,0)

Esforçado pelos lados do campo, mas pouco fez, à exceção de um chute travado pela zaga

Pablo (4,0)

Desaparecido no ataque, ainda perdeu um gol. Ao menos, ajudou na marcação

Matheus Anjos (sem nota)

Entrou aos 37-2º. Jogou pouco tempo