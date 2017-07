UFPR abre inscrições para cursos intensivos do Centro de Línguas

As inscrições para os cursos intensivos de inverno do Celin (Centro de Línguas e Interculturalidade da UFPR) começam na próxima segunda-feira, 3 de julho.

São oferecidos cursos de alemão, árabe, espanhol, francês, grego, italiano, inglês, japonês, latim, polonês e russo. As aulas serão realizadas entre os dias 10 e 28 de julho.

O primeiro passo para se inscrever é fazer um pré-cadastro no sistema do Celin. Caso o aluno tenha conhecimento do idioma, é possível fazer um teste de nivelamento antes da inscrição. Os interessados devem consultar o calendário para saber as datas de inscrição de acordo com o perfil do aluno.

Para mais informações, acesse o site do Celin.