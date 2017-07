Aguinaldo Silva planeja aposentadoria depois da próxima novela na Globo

Aguinaldo Silva, 74 anos, já admite aos mais próximos que vai se aposentar após O Sétimo Guardião, sua próxima e possivelmente última novela na Globo. Data hoje, é este o desejo do autor, parar na sua décima quinta e depois acompanhar os trabalhos da Casa Aguinaldo Silva de Artes, que ainda irá criar e que, dentre outras atividades, passará a desenvolver projetos de séries. Em Portugal, ele tem se dedicado com muito empenho a este seu próximo trabalho, já na fase de desenvolvimento dos capítulos da história. A estreia foi confirmada para maio de 2018, depois de superado certo perrengue provocado por um ex-aluno de sua Master Class. Problema que agora é do passado. A ordem é acelerar os capítulos e fechar rapidinho esse elenco.

Inevitável

Mesmo como um dos autores mais vitoriosos de todos os tempos, Aguinaldo entende que a hora de dar vez a outros está próxima. O que nos leva a prever, também para muito breve, uma nova mexida no quadro de autores da principal faixa de teledramaturgia da Globo.

Bom demais

O melhor exemplo do rádio agora ter programas transmitidos como TV é o de assistir Ricardo Boechat na BandNews. E quando ele se junta com o Zé Simão, então?

Pressão em cima

Como quem não quer nada, o diretor do Pânico até o ano passado, Alan Rapp, esteve na Band na sexta-feira. Passou toda tarde lá. Já há quem relacione isso com a atual fase do programa, Ibope baixo e conteúdo questionável.

Problema

Um retorno de Alan Rapp, nesta altura dos acontecimentos, substituindo o pressionado Marcelo Nascimento, irá contrariar profundamente algumas das principais figuras do seu elenco. Determinados profissionais, no final de 2016, só decidiram continuar depois que ele saiu.

Tá fora

O diretor Aldrin Mazzei deixou a equipe do Pânico na Band na semana passada, apesar da insistência para que permanecesse no programa. Aldrin foi o responsável pelo melhor momento do Pânico nesta temporada, quando o Vesgo apareceu no link ao vivo da GloboNews, às vésperas da posse de Trump. Ao que tudo indica, uma saída motivada pela linha “vale tudo” em vigência.

Reciprocidade

Fábio Porchat foi ao programa do Raul Gil, nesta segunda-feira, no SBT. Raul Gil vai gravar o Porchat amanhã, quarta. Aliás, será a sua volta à Record, onde atuou por muitos anos.

Ainda assim

O Encrenca, da Rede TV!, há 3 meses consecutivos perde para o Pânico, no Ibope da Grande São Paulo. A diferença não chega a ser absurda, como se pode constatar: domingo, a Band deu 4,7, enquanto a concorrente, 4,3. No entanto, esse revés é totalmente creditado à lambança da Simba, que tirou a Rede TV! do sistema pago. Como se não bastasse, o Encrenca fechou o mês de junho com 4,2 pontos, o pior rendimento desde agosto de 2015, quando marcou 4,1.

Vinicius Pereira

Nas duas pontas

Helga Nemeczyk é a convidada especial da série Os Suburbanos, amanhã, quarta-feira, no Multishow. A atriz também está marcando presença na nova edição do “Super Chef Celebridades” da Ana Maria Braga.

Lista da Tatá

É grande a expectativa na produção do Lady Night em relação à entrevista que será realizada com Glória Maria para esta segunda temporada no Multishow. Dentre outros, Tatá Werneck também irá gravar com Lucas Lucco, Wanessa Camargo, Zezé di Camargo e Luciano, Luan Santana, Dennis Carvalho, Michel Teló, Caio Castro, Cléo Pires e Marília Mendonça.

Bons resultados

Portugal e México, transmissão da Band, na manhã de domingo, disputa do terceiro lugar da Copa das Confederações, marcou 3 pontos com picos de 5. Chile e Alemanha, mesmo com a bola do Brasileirão rolando no segundo tempo, marcou 7 com 9. Números que atestam e, mais uma vez, comprovam a necessidade da Band em voltar ainda mais suas atenções para o esporte.

Agora é assim

Em se tratando das suas produções das 18h e 19 horas, não existe mais na Globo o compromisso de encerrar suas exibições na sexta, com reprise no sábado. De agora em diante, será sempre na segunda e reprise na tarde de terça. Norma que não vale para as 9 da noite.

1982

Com roteiro e direção de Dudu Magnani e narração de Wilson Simoninha, estreia quarta-feira, ao meio-dia, no Watch e 15h30 na ESPN Brasil, o especial 1982: Aos Nossos Campeões, sobre os 35 anos do jogo Brasil x Itália, na Copa da Espanha, e como aquela partida marcou a vida de uma geração que tinha entre 7 e 14 anos. Participações de Ivete Sangalo, Paula Lima, Dudu Nobre, Lúcio Mauro Filho, Dan Stulbach, Alessandra do Valle e Pep Guardiola, entre outros.

Bate -rebate

 Pais e Filhos, Vamos Conversar é a nova série do Jornal da Band, no ar, até sexta...

 ... Reportagens do Sérgio Gabriel e edição de Adriana Alves.

 Mais uma da série “revelações”: sabia que Agnaldo Rayol e Vera Fischer chegaram a ter um caso no passado?...

 ... Um caso muito sério...

 ... Só que tudo começou e terminou durante um filme que os dois fizeram juntos.

 A propósito, no filme da vida de Walter Casagrande Junior, José Loreto será o próprio...

 ... E Eriberto Leão, Sócrates. Roteiro do Marcelo Rubens Paiva, baseado no livro Casagrande e Seus Demônios, escrito pelo Gilvan Ribeiro.

 Muricy Ramalho, feliz nas suas novas funções, não pretende deixar o SporTV...

 ... Muito menos voltar a atuar como treinador...

 ... Ao contrário, a sua participação nas transmissões esportivas será intensificada nos próximos tempos.

C´est fini

A história de Apocalipse, próxima novela bíblica da Record, terá início no fim dos anos 1980, mas passará rapidamente para os dias atuais.

O elenco ainda não foi fechado totalmente, porém, várias posições já estão definidas. Guilherme Winter, Sérgio Marone e Juliana Knust viverão os principais papéis.

