Cervejarias artesanais usarão barril de PET no DUM DAY VII

O primeiro barril de cerveja produzido em PET da América Latina, o BeerKeg será utilizado por todas as 80 cervejarias artesanais presentes no DUM Day VII, festival que celebra o sétimo aniversário da DUM Cervejaria.

O barril feito de PET surgiu no mercado como a alternativa mais prática, econômica e sustentável para as cervejarias artesanais. Hoje o Beerkeg já atende mais de 150 cervejarias no Brasil e está sendo exportado para diversos países.

O DUM DAY - acontece no dia 22 de julho, no Museu Oscar Niemeyer - e reunirá rótulos de cervejas artesanais de todo o país e também terá pratos elaborados por chefs paranaenses. MAIS INFORMAÇÕES: www.dumcervejaria.com.br e www.beerkeg.com.br

Curitiba ganha Instituto Paranaense de Reciclagem

Será inaugurado nesta quarta-feira (05), em Curitiba, o Instituto Paranaense de Reciclagem (INPAR). O Instituto vai gerenciar os projetos de Logística Reversa das indústrias alimentícias do Paraná e terá como presidente Rommel Barion. A iniciativa é do Sincabima, Sindicarne, Sindiavipar, Sinduscafé, Sinditrigo e Sipcep, com o apoio da FIEP.

Com o INPAR, as indústrias alimentícias conseguirão dar o correto encaminhamento aos produtos e embalagens pós-consumo, bem como desenvolver ações que diminuam a quantidade de resíduos gerados.

Livro gratuito reúne 400 espécies de plantas medicinais

Fruto de trabalho de mais de 40 anos de pesquisa da farmacêutica e professora, Telma Sueli Gradi, o “Tratado das Plantas Medicinais” está disponível para download gratuito e reúne 383 espécies com poder medicinal.

Com o apoio de colegas botânicos e outros especialistas em plantas e farmácia, Telma detalhou e apresentou diferentes usos de cada uma das espécies escolhidas para entrarem na obra.

https://drive.google.com/file/d/0BxgP4Z90sRd4R2VoaGZzRkh6VWs/view