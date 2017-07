Aurora confirma show em Curitiba em outubro

Aurora: show em Curitiba (foto: Reprodução / Facebook)

A cantora norueguesa Aurora vai fazer um show em Curitiba no dia 18 de outubro, uma quarta-feira. A confirmação foi feita nesta quarta-feira (5), através de um post no Facebook. O show faz parte da turnê All My Demons, que tinha apresentações previstas para São Paulo e Rio de Janeiro.

Em Curitiba, o show será na Bwayne (Rua Almirante Barroso, 357). Os ingressos começam a ser vendidos nesta sexta-feira (7), à zero hora, através do Clube do Ingresso (www.clubedoingresso.com/aurora).

“A Aurora ficou tão feliz com o sucesso da #AllMyDemonsTourBR que vai fazer mais 3 shows por aqui em outubro! Além do show em São Paulo que já está esgotado e o no Rio, no Sacadura 154, ela se apresenta também em Salvador, no dia 16/10, no Teatro Sesc Casa do Comércio e em Curitiba, no dia 18/10, na Bwayne e faz um show extra em São Paulo, no dia 21/10, no Tropical Butantã”, diz a postagem no Facebook.