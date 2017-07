Passeio ciclístico vai de Curitiba a Antonina

No dia 16 de julho, o Programa Ciclovida realiza um passeio ciclístico de Curitiba até Antonina, no Litoral. Serão 90 quilômetros de pedalada pela paisagem da Serra do Mar, dos quais 70 quilômetros em asfalto e 20 em pavimentação de paralelepípedos. O programa faz parte das Atividades Paralelas do Festival de Inverno da UFPR, de 14 a 19 de julho.

A concentração e saída acontece às 6h30 na Associação dos Servidores da UFPR. Os organizadores indicam que a bicicleta ideal para o passeio é a do modelo Mountain Bike e é obrigatório o uso de capacete. A UFPR oferece a carona de volta para Curitiba, às 16h30, em dois ônibus da universidade, as bicicletas serão transportadas em um caminhão.

Os interessados podem se inscrever na loja Bikesul. São 80 vagas. Pede-se a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis. É necessário que os participantes tenham condicionamento físico para a pedalada.

Festival — O Festival de Inverno de 2017 acontece nas cidades de Antonina, Matinhos e Paranaguá. Este ano o evento será aberto com um cortejo pelas ruas de Antonina, onde acontecem as principais atividades do festival.