23a Festa da Tainha da Ilha do mel começa dia 14 de julho

Acontece entre os dias 14 e 30 de julho, a 23a Festa da Tainha da Ilha do Mel, promovida pela Associaçao de Moradores, no trapiche da Praia de Nova Brasília. A programação inclui música ao vivo, forró, desfile da rainha da festa e corrida canoa a remo. O prato de tainhas assadas serão vendidas a R$40,00 - para duas pessoas e a R$60,00 o- para quatro pessoas - acompanhado de arroz, salada, farofa e maionese. A festa começa às 11h da manhã e vai até 23h.

Appa promove capacitação para combate a acidentes ambientais

A Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa) promoveu curso de capacitação para comando na resposta de acidentes ambientais, ministrado para todos os terminais e órgãos participantes do Plano de Área de Paranaguá e Antonina. O curso, chamado de “On Scene Commander”, é dedicado às pessoas que podem ter que comandar qualquer ação de combate a um acidente ambiental em mar, como vazamentos de óleo.A atividade faz parte de uma série de medidas de prevenção que a Appa executa visando a segurança da cidade de Paranaguá e da sua baía.

Startup vai monitorar áreas poluídas em Curitiba

A startup N2AR vai monitorar áreas poluídas em Curitiba. A empresa surge com o propósito de melhorar o ar que as pessoas respiram. Criada pelo engenheiro ambiental Rafael Serta, a N2AR está participando do programa de pré-aceleração de Startup do Sebrae, chamado Epifania. O propósito é identificar áreas poluídas, realizar diagnóstico comprobatório da poluição do ar - com as melhores técnicas disponíveis-, buscar reparação dos danos para a qualidade do ar e solicitar a redução das emissões de poluentes por parte dos poluidores.

Você conhece a Bicicletaria Cultural?

Além de ser espaço de apoio aos ciclistas é um espaço de cultura independente de Curitiba. Neste mês de julho a programação da Bicicletaria Cultural está recheada de atrações culturais, aulas e cursos. O 1o. Curso Ciclo Empreendedor é para quem quer abrir seu negócio e ser mais do que mecânico de bicicletas e sim, um prestador de serviço para ciclistas. No dia 08 de julho acontece o Music Bazar,das 11h às 20h; dia 13, às 19h, exibição do documentário "Não só Sereia ou Faunos", de 2a à 5a, das 9h30 às 11h30, acontecem as aulas de inglês lúdico e todas às quartas-feiras, o espaço sedia aulas de Equilíbrio.