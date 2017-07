Amanhã é dia de Festa Julina do Hog The One Curitiba Chapter, pelo Hospital Erasto Gaertner. O arraiá acontece na concessionária, das 9 às 16 horas. A organização das atrações está a cargo da Rede Feminina de Combate ao Câncer e durante o evento haverá música ao vivo, comidas típicas, rifas e quadrilha.