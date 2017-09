Um em cada cinco internautas brasileiros tem app de relacionamento

Redação Bem Paraná com assessoria

12/09/17 às 14:13 - Atualizado às 14:14 Redação Bem Paraná com assessoria

Os aplicativos de relacionamentotrouxeram uma nova maneira das pessoas se conhecerem e há adeptos no Brasil: 20% dos internautas tem ao menos um app de relacionamento em seu smartphone, informação revelada pelo CONECTAÍ Express, pesquisa online e nacional.

Mas, por outro lado, o estudo mostra que 80% dos internautas brasileiros não demonstram interesse nesse tipo de aplicativo, já que, atualmente, não possuem nenhum app de relacionamento, principalmente as mulheres.

Dentre os 20% que possuem esses aplicativos, o Tinder e o Badoo são os que têm a maior penetração.

Confira quais são aplicativos de relacionamento os internautas brasileiros mais possuem:

O Tinder está presente, sobretudo, entre os homens e jovens de 16 a 34 anos. O Badoo também é preferido pelos homens, mas na questão idade a maior penetração está na faixa etária de 55 anos ou mais.



